Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer; 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başlamasının ardından açıklama yaparak, "En fazla 21 gün sürecek bu görüşmelerden alnımızın akıyla çıkacağımıza ve görüşmeleri en iyi sonuçla tamamlayacağımıza bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

Kamu çalışanları ve emeklilerinin önümüzdeki iki yıl boyunca ekonomik, özlük ve sosyal haklarının görüşüleceği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ilk toplantıda kamu çalışan ve emeklilerini Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın temsil etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın konuşmasıyla başlayan toplantıda, Memur-Sen’in talepleri ele alınarak çalışma takvimi belirlendi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer; “Gelir eşitsizliğinin arttığı, orta ve alt gelir gruplarının yaklaştığı, sermayenin gelirinin katlanarak büyüdüğü, tasarruf politikalarının ve dolaylı-doğrudan vergilerin sabit gelirliler üzerine yüklendiği, az alandan çok, çok alandan az vergi sisteminin reel alım gücünü düşürdüğü bir dönemi yaşıyoruz” dedi.

Kamu görevlilerinin geçim derdinin arttığının altını çizen Sezer, beklentilerinin bu gerçekler ışığında görülmesi gerektiğini dile getirerek, “Toplu sözleşme masası; eksikliklerin ve eşitsizliklerin giderilmesi, emeğin hakkının verilmesi için en etkili mekanizmadır. Sosyal tarafları devre dışı bırakarak, toplu sözleşme masası dışında yapılan ara düzenlemeler kamudaki ücret dengesini baypas etmiştir. Bu eşitsizliklerin ve çarpık uygulamaların telafisi 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında giderilmelidir” ifadelerini kullandı.

Kamu görevlilerinin çözüm bekleyen sorunlarına sonuç üretmesi, adil paylaşıma imkan tanıması ve ekonomik krizin izlerinin silinmesine fırsat tanıması yönüyle toplu sözleşme masasına önem verdiklerini kaydeden Sezer sözlerini şöyle tamamladı;

“Toplu sözleşmenin uzlaşmayla tamamlanması kadar, toplu sözleşme hükümlerinin etkisinin azaltılmaması da önemlidir. Bu yüzden fiyat istikrarı yoksa istediğiniz kadar yüksek zam oranına imza atın, enflasyon süpürüp götürecektir. Masanın dışında gelişen beklenmedik durumların faturası kamu görevlilerine kesilmemelidir. Genel Merkezimiz, üyelerimizin, temsilcilerimizin ve yöneticilerimizin de görüşlerini alarak bu dönem daha önceki süreçlerden farklı bir yüzdelik zam teklifinde bulundu. Kayıpları en aza indirmek için 2024 yılında maaş/ücret artışlarının üçer aylık dönemlerle yansıtılmasını teklif ettik. Bu teklifimizin haklılığı ve makuliyeti kamu görevlilerimiz tarafından görülmüş ve takdir edilmiştir. Ben bu görüşmelerden alnımızın akıyla çıkacağımıza ve görüşmeleri en iyi sonuçla tamamlayacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Tüm kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz adına 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin hayırlı olmasını diliyorum.”