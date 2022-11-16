Türk Edebiyatı’nın usta şairi, yazar, fikir ve gönül insanı Sezai Karakoç vefatının 1’inci yıl dönümünde Beykoz’da düzenlenen “İnci Dakikaları” resim sergisi ile anıldı. Karakoç’un şiirlerinden esinlenilerek yapılan resimler sergide sanatseverlerle buluştu.

Türk Edebiyatı’nın usta şairi, yazar, fikir ve gönül insanı Sezai Karakoç vefatının 1’inci yıl dönümünde Beykoz’da düzenlenen “İnci Dakikaları” resim sergisi ile anıldı. Karakoç’un şiirlerinden esinlenilerek yapılan resimler sergide sanatseverlerle buluştu.

Beykoz Belediyesi, Sezai Karakoç’un dizelerinden esinlenilerek tuvale yansıtılan eserlerin yer aldığı “İnci Dakikaları” resim sergisini sanat severlerle buluşturdu. Küratörlüğünü İsmail Erdoğan’ın yaptığı Hüseyin Ünlü’nün resmettiği “İnci Dakikaları Sergisi”nin açılışı Beykoz Yaşam Merkezi’nde yapıldı. Program, Sezai Karakoç’un hayatı, şiir dünyası, düşünce ufukları, nesillere yön veren duruş ve mücadelesini anlamak ve anlatmak amacıyla düzenlendi. Sezai Karakoç’un şiirlerinden yola çıkarak Ressam Hüseyin Ünlü tarafından yapılan ahşap üzerine yağlıboya ve tuval üzerine akrilik çalışmalarından oluşan “İnci Dakikaları Sergisi’nde toplam 24 eser sanatseverler ile buluştu.

Şair ve Yazar Saadettin Acar ile Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Sezai Karakoç’un hayatı, şiir ve düşüncesine yön veren “Diriliş” mücadelesi anlatılarak, kurucu şair olarak yaptıkları ve edebiyata getirdiği yenilikler konuşuldu. Öte yandan ise programa katılım sağlayan Serdar Tuncer sevilen şiirlerini dinleyiciler ile buluşturdu.

Sergi hakkında konuşan ressam Hüseyin Ünlü, “Sezai Karakoç aslında o kadar kuvvetli bir kişilik ki. Ben Sezai Karakoç’un ismini biliyordum fakat şiirlerine hakim değildim sergi olana kadar. Küratörüm İsmail Erdoğan böyle bir projeyle gelince şiirlerine o zaman vakıf oldum. Kelimelerin kuvvetini ve gücünü o zaman fark ettim. İnsana ait duyguların ne kadar kuvvetli olabileceğini, ne kadar direnç gösterebileceğini ben Sezai Karakoç şiirlerinde gördüm. Resimlemem gereken konsept buydu. Bunları alegorilerle, film sahneleriyle, metaforlarla ve bana ait keskin geçişleri olan çizgilerle derleyip bir sentez oluşturdum” ifadelerini kullandı.

Serginin küratörlüğünü yapan İsmail Erdoğan, “Biz Sezai Karakoç’un fikirlerini kelimelerin dışında başka hangi yollarla ifade edebiliriz derdi üzerinden hareket ederek bu sergiye imza attık. Çünkü kelimelerin bir büyüsü var, sihri var. Görselin etkisi de bir başka. Biz üstadın fikirlerini dizelerini o görselin dünyasına aktararak dolaşımdaki etkisini arttırma adına böyle bir sergiye imza attık” dedi.