Yavuz Sultan Selim Han’ın şehzadeliği döneminde 500 yıl önce ilk vakfettiği topraklar olan Giresun Alucra ilçesi Boyluca köyünde asırlık gelenekler sürdürülüyor.

Çağırgan İlim Kültür ve Eğitim Derneği ve Alucra Boyluca Köyü Derneği tarafından Seyyid Mahmud Çağırgan Veli Hazretleri’ni anma etkinlikleri kapsamında “Düşünce Kampı” gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da yer aldığı etkinliğe Giresun Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz, Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, komşu ilçelerin kaymakamları, Belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Yurt içi ve yurt dışından 30 kadar akademisyenin, 20 şehirden en az 300 misafirin katıldığı etkinlik Seyyid Mahmut Çağırgan Veli Kabir Ziyareti ve hatim dualarıyla başladı. Prof. Dr. Ömer Türker, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Prof. Dr. Eşref Altaş, Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, Doç. Dr. Mehmet Özturan, Doç. Dr. Taha Boyalık hocalar tarafından “İnsan, Hayat, Ölüm ve Ötesi: Ahlakî Düşünce ve Yaşantının Boyutları” temalı panel ve konferanslar gerçekleştirilirken, çocuklara özel olarak ise orta oyunları, okçuluk etkinlikleri gibi bir çok faaliyetlerde bulunuldu.

Programda bir konuşma yapan Çağırgan Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Özturan, her yıl olduğu gibi dolu dolu bir anma etkinliği gerçekleştimenin yanı sıra gelen misafirleri gelecek yıllarda daha iyi şartlarda ağırlamak istediklerini söyledi. Özturan, bu etkinliğin çok daha fazla katılımla gerçekleşebilmesi için Alucra’ya otel ve Boyluca köyünün yolunun düzeltilmesi için yetkililerden destek istedi.