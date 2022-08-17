Yavuz Sultan Selim Han’ın şehzadeliği döneminde 520 yıl önce ilk vakfettiği topraklar olan Giresun Alucra ilçesi Boyluca köyünde asırlık gelenekler sürdürülüyor.

Yavuz Sultan Selim Han’ın şehzadeliği döneminde 520 yıl önce ilk vakfettiği topraklar olan Giresun Alucra ilçesi Boyluca köyünde asırlık gelenekler sürdürülüyor.

Çağırgan İlim Kültür ve Eğitim Derneği ve Alucra Boyluca Köyü Derneği Seyyid Mahmud Çağırgan Veli Hazretleri’nin veladetinin 600. yıldönümü münasebetiyle Giresun Alucra ilçesinde bir program düzenlendi. 2 gün süren programa çok sayıda akademisyen katılırken yöre halkının da ilgisi yüksek oldu.

40 yıldır yerel ölçekte devam eden anma günleri bu yıl ilk defa uluslararası düzeyde misafirlerini ağırlayarak, çok daha geniş katılımcı yelpazesiyle gerçekleşti. Sadece Türkiye değil Amerika, İngiltere, Bosna-Hersek, Azerbaycan’dan eğitimci ve öğrencileri de ağırlayan etkinliğin ilk gününde Mahmud Çağırgan Veli Hazretleri’nin fiziki mirası olan yaklaşık 600 yıllık mescidinde İslam dünyasının tanınmış bilginlerinden Prof. Dr. Muhammed Rateb Abdalah Ali Al-Nabulsi, Dr. Öğr. Üyesi Mahmoud Masri tarafından anlatıldı. Boyluca Köyü Karaşıh Yaylası olarak bilinen mevki civarında medfun bulunan şehidler, alimler, arifler ve Ehl-i İslam için indirilen hatimlerin duası yapıldı, ehli sünnet alimlerinin eserlerinden misafirlere hediyeler dağıtıldı.

Programın ikinci gününde Medeniyet Üniversitesinde Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun baş konuşmacı olduğu panelde ”Hafıza, Hatıra, Süreklilik: Toprak Nasıl Şehadet Getirir, Yurt Nasıl Müslüman Olur?” konuları hakkında söyleşi gerçekleştirdi.

Aynı panelde Doç. Dr. Orkhan Musakhanov ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Elbeyli tarafından arşiv belgeleri ışığında Mahmud Çağırgan-ı Veli Hazretleri’nin hayatı ve dönemine ilişkin akademik bilgiler paylaşıldı.

Mahmud Çağırgan Veli Hazretleri adına Alucralılar tarafından yaptırılan Çağırgan Eğitim Merkezi’nde yaz boyunca devam eden Yaz Okulu etkinliğinde eğitim alan öğrencilerde unutulmayarak çocuklara yönelik çeşitli eğlenceler düzenlendi.