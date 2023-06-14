Konya Büyükşehir Belediyesi, Seydişehir ilçesine değer katacak Tarihi Merkez Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi 2. etap çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 31 ilçesinde önemli eserleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, Seydişehir’deki Seyyid Harun Veli Hazretlerinin camisinin ve türbesinin bulunduğu alanda da tarihi bir projeyi tamamlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Bölgenin Seydişehir’in kalbi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Konya’mızın her bir köşesine hizmet etmek bizim için büyük mutluluk. Seyyid Harun Veli gibi Anadolu coğrafyasının mimarı konumunda olan önemli zatlara hizmet etme imkanı bulduğumuz için ne kadar hamt etsek azdır. Bölgede daha önce birinci etabını tamamladığımız projenin ikinci etabını geçtiğimiz aylarda başlatmıştık. Turizm açısından Konya’mıza ve Seydişehirimize büyük değer katacağına inandığım bu önemli yatırımı inşallah bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. 28 bin metrekarelik alanda sürdürülen ve kamulaştırma bedeliyle birlikte yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak projenin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.