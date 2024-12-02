Gaziantep’te yaz-kış demeden tezgahının başında el emeği göz nuru ürünlerini satan 65 yaşındaki Yeter Nasip, azmi ve çalışkanlığıyla takdir topluyor.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan Yeter Nasip, ilerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen kendisine ait tezgahında sattığı ürünler ile ailesinin geçimini sağlıyor. Yeter Nasip, özellikle günlük yaşamda da kullanılan, patik, örme yelekler ve şallar, lif, dantel, süs ve takı eşyaları satarak geçimini sürdürüyor. Alaybey Mahallesi’ndeki otobüs durağının yanına her gün tezgahını kuran ve yaz-kış demeden tezgahının başında bir yandan örgü ören bir yandan da hem ördüğü hem de hazır aldığı hediyelik eşyaları satan Yeter Nasip, azmi ve çalışkanlığıyla herkesin takdirini topluyor. Tezgahında el işlemeli çocuk patikleri ve yeleklerinin yanı sıra küpe, bileklik ve kolye gibi takı eşyaları satarak aile bütçesine katkıda bulunan Nasip, gece yaptığı ürünleri gündüzleri satarak geçimini sağladığını söyledi. Kendi parasını kazanmak kadar güzel bir şeyin olmadığını dile getiren Nasip, kimseye muhtaç olmamak için 25 yıldır bir yandan örgü ördüğünü ve bir yandan da ördüğü el emeği göz nuru ürünlerini sattığını belirtti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tezgahının başına geçtiğini aktaran Nasip, “Sattığım ürünler el emeği göz nuru ürünlerimdir. Sabah saat 10.00’da geliyorum. Akşam 16.00’a kadar çalışıyorum. Kendim yapıyorum kendim satıyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum. Rabbime şükürler olsun. Çok da istemiyorum. Rabbim az ama hayırlısını versin. Patik, çocuk ve bayan için örüyorum. Küpe, kolye, halhal ve bileklik yapıyorum. Hepsi elimden geliyor. 65 yaşındayım. Bir ekmek parası için çabalıyorum. Bu yaşta avuç mu açayım. Gençlikte kimseye el açmadım, bu yaştan sonra da Rabbim haram nasip etmesin” dedi.

Ördüğü ürünleri satarak evine katkıda bulunduğunu anlatan Nasip, yaptığı ürünlerin genç kızların ve kadınların ilgisini çektiğini belirtti.

El emeği göz nuru el ürünlerini vatandaşların beğenisine sunup aile bütçesine katkı sağladığını ifade eden Nasip, “Eşim de çalışıyor ama hayat pahalı olduğu için ben de eşimle birlikte çalışıyorum. Kimseye çok şükür muhtaç olmuyoruz. Kendi emeğimizle kazanıyoruz. Günde iki tane patik örüyorum. Evde de patik örmeye devam ediyorum. Yemeğimi yedikten sonra çayımı içtikten sonra patik örüyorum. Ördüğüm patikleri de tezgahımda satıyorum” şeklinde konuştu.

Kadınların çalışma hayatına kattığı desteğin büyük olduğuna değinen Kader Kökçüoğlu isimli vatandaş, “Yeter teyze yaşlı olmasına rağmen tezgahının başında hem örgü örüyor hem de satıyor kendi emekleri ile para kazanıyor. Bir genç olarak kendisini örnek alıyorum ve kendisine de imrendim” diye konuştu.