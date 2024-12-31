Eskişehir’de ekmek parası kazanmak için yılbaşında mesaiye devam eden seyyar satıcılar, soğuk havaya aldırış etmeden müşterilerine hizmet veriyor.

Yılbaşı için geri sayım yapılmasına saatler kaldı. Yavaş yavaş kent merkezinde toplanmaya başlayan vatandaşlar yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, seyyar satıcılar çalışmaya ara vermiyor. Uçan balon, çiçek gibi çeşitli ürünler satan esnaf, günün temasına uygun olarak giyinerek soğuk havayı umursamadan dışarıda saatlerce müşteri bekliyor.

Seyyar satıcı Emir Öz, "Herkes gezerken biz çalışıyoruz. Biraz zorlanıyoruz ama herkesin nasibi, kısmeti. Herkese mutlu yıllar." dedi.

Yeni yılın Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını dileyen İsmail Kahraman ise, "Kazasız, belasız, bol kazançlı bir yıl olsun. Gördüğünüz gibi, vatandaşa çiçek satıyoruz. Allah’a şükür işimizdeyiz. Bir yaramazlık yok, mücadeleye devam. Çoluk çocuğa desteğimizi, paramızı çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.