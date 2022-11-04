Adana’da seyyar satıcı kadının 7 bin lira parasını ve cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana’da seyyar satıcı kadının 7 bin lira parasını ve cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Ekim saat 23.50 sıralarında Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı’nda meydana geldi. KOAH tedavisi gören eşi çalışamadığı için evinin geçimini ve 3 çocuğunun okul masraflarını kaldırımda yeşillik satarak sağlamaya çalışan Gamze Yılmaz (40), temizlik yaparken tezgahından ayrıldı. Bu sırada tezgaha yaklaşan bir kişinin, toptancılara vereceği 7 bin TL parası ve cep telefonunun bulunduğu poşeti çaldığını fark eden Yılmaz, arkasından koştu ancak şahsa yetişemedi. Yılmaz’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Çukurova Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, eşkalini belirlediği şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli, saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve üst aramasında çaldığı para bulunamazken, cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.