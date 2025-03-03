Tokatlı bir genç kuaför, sıra dışı mekanlarda yaptığı saç tıraşlarıyla dikkat çekiyor.

Tokat’ta yaşayan 19 yaşındaki Fatih Derin, çırak olarak başladığı kuaförlük mesleğinde ustalaşarak kendi tarzını oluşturdu. Mesleğine duyduğu tutkuyla dikkat çeken genç kuaför, yoğun istek üzerine alışılmışın dışında bir hizmet sunmaya başladı. Derin, Tokat sokaklarında arkadaşlarını tıraş etmeye başlardı. Derin, kar yağışı altında, asansörde, hatta tarihi köprü üzerinde saç kesimi yaparak farkını ortaya koydu. İlginç mekanlarda gerçekleştirdiği tıraş anlarını cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaşan Derin, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Paylaştığı videolar binlerce kişi tarafından beğenilen genç kuaför, bu özgün tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan klipler Tokat’ın genç ustasının adını duyurmasına katkı sağlarken, sokak tıraşı konsepti de şehirde ilgi çekici bir figür haline geldi.

"Tokat sokakları kuaför salonumuz oldu"

Arkadaşlarıyla sokaklarda farkı bir konsept ile tıraş yaptıklarını söyleyen Fatih Derin; "Tokat’ta dikkat çekici bir içerik oldu. 5 yıldır kuaförlük yapıyorum. Bunun dışında da hafta sonları arkadaşlarla buluşup güzel içerikler çekiyoruz. Aynı zamanda da sokakta da tıraşlarını yapıyorum. Kar, kış, yağmur, çamur hiç fark etmeksizin her yerde her zaman tıraş yapıyoruz. Tokat sokakları bizim kuaför salonumuz oldu. Yaptığımız işleri çekip sosyal medyada paylaşıyoruz ve binlerce kişi izledi. Çok güzel yorumlar alıyoruz" dedi.