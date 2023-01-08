Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) teknolojik ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda, yenilikçi fikirlere sahip vatandaşların fikirlerini gerçeğe dönüştürmesine imkan sağlıyor.

Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) teknolojik ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda, yenilikçi fikirlere sahip vatandaşların fikirlerini gerçeğe dönüştürmesine imkan sağlıyor.

Bilim ve teknolojiye ilgi duyan, yenilikçi fikirleriyle inovatif ürünler geliştirmek isteyenlerin buluşma noktası haline gelen SEYTİM’de, yapay zeka, robotik kodlama, grafik tasarım, video ve fotoğrafçılık, yazılım, dijital pazarlama, reklam ve e-ticaret gibi bilgi çağıyla uyumlu eğitimlerle gençler geleceği üreten bireyler haline geliyor.

SEYTİM’in eğitim, tasarım ve üretim alanlarında hizmet vermek üzere kurulduğunu aktaran Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “SEYTİM’de yenilikçi fikirlere sahip, insanlığın yararına olan, Türkiye ve Adana ekonomisine katkı sunacak katma değeri yüksek ürün üretme çabasındaki yurttaşlarımızı üretim sürecine katmak için çalışıyoruz. SEYTİM’in kısa sürede içerisinde, aynı hedefe yürüyen çok sayıda yurttaşımız için cazibe merkezi haline gelmesinden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

SEYTİM’in kısa süre içerisinde çok sayıda başarıya imza attığını hatırlatan Başkan Akay, “Üreten ve ürettiğini paylaşan bir belediye olarak, üretmek isteyen herkese kapımız açık. SEYTİM’de yapay zeka, sanal gerçeklik, teknolojiyi tarıma adapte etme gibi çağı yakalayan çalışmaları sürdürüyor, alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimlerle halkımızı bu sürece dahil ediyoruz. Yenilikçi fikirleri olan yurttaşlarımızı bu teknolojik üretim sürecinin bir parçası olmaya davet ediyor; çağdaş Türkiye’nin geleceğini üreten bireyler arasına katılmak üzere, SEYTİM’de bekliyoruz” diye konuştu.