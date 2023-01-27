Karaköprü Belediyesinin Seyrantepe Mahallesindeki gençlerin spor yapabilmesi için kazandıracağı kapalı spor salonunun çalışmaları hızlı bir şekilde sürerken kısa sürede tamamlanıp hizmete açılması hedefleniyor.

Karaköprü Belediyesinin Seyrantepe Mahallesindeki gençlerin spor yapabilmesi için kazandıracağı kapalı spor salonunun çalışmaları hızlı bir şekilde sürerken kısa sürede tamamlanıp hizmete açılması hedefleniyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin Seyrantepe Mahallesindeki gençlere söz verdiği kapalı spor salonunun yapımı çalışmaları hızla devam ediyor. Karaköprü’nün hızla gelişen ve 32 bini aşan nüfusuyla ciddi bir büyüme gerçekleştiren Seyrantepe Mahallesine kalıcı yatırımlar kazandırılırken, gençlerin daha güzel bir ortamda spor yapması için çeşitli içerikleriyle kompleks şeklinde bir kapalı spor salonu kazandırılıyor. Kapalı spor salonunun kısa sürede tamamlanıp Seyrantepe’deki gençlerin hizmetine sunulması hedefleniyor. Baydilli, “Seyrantepe Mahallemizdeki vatandaşlarımıza hizmet getirme, gençlerimize de bir spor salonu sözü vermiştik. Bu minvalde hem mahallemizde hizmetler gerçekleştiriyoruz hem de gençlerimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Gençlerin spor yapabilecekleri, okul turnuvalarının düzenlenebileceği, sporcuların antrenman yapacağı bir kapalı spor salonu yapmak için Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştük, desteklerini alıp kısa sürede kompleksin yapımına başladık. Salonun hemen yanına bir sentetik çim saha yapıp açılışını gerçekleştirdik, şimdi de kapalı spor salonumuzun yapımını gerçekleştiriyoruz. Kaba inşaatımız neredeyse tamamlandı, iç ve dış düzenlemeler ve çevre düzenlemesinin ardından inşallah spor kompleksimizi de hizmete sunacağız. Bu kompleksin Seyrantepe Mahallemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’ya katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

895 metrekare kapalı alan üzerinde inşa edilecek kapalı spor salonunun içinde standart boyutlarda basketbol sahası, voleybol sahası, yönetim odaları ile soyunma odaları yer alacak.