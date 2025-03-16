Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini, huzurunu ve manevi iklimini hep birlikte yaşamak için "Seyr-i Ramazan Gecesi" düzenledi.

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü, Değer-İz projesi kapsamında "Seyr-i Ramazan Gecesi" düzenledi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye yüzlerce vatandaşın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ve Mezarlıklar Şube Müdürü Abdullah Günenç katıldı.

Gece, vatandaşlara şerbet ikramıyla başladı. Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi genç hafız Furkan Yılmaz, okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile salonda bulunanların ruhuna dokundu.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından program, İl Uzman Vaizi Servet Yalçın’ın "Ramazan" konulu sohbetiye devam etti. Ramazan ayının bereketini huzurunu ve kıymetini anlatan Yalçın, "Ramazan ayı bize bir ikramdır. Ramazan ayı ile birlikte hayatımıza birçok manevi hediye girmektedir. Ramazan ayı bir mekteptir. Bütün ümmet aynı şeyleri aynı ayda yaparak bu mektepte iyi bir kul olduğunu göstermektedir" dedi.

Ramazan konulu sohbetin ardından gece "Ziyafet Sofrası" isimli tiyatro gösterisi ile devam etti. Ramazan ayının ilmini, hikmetini ve faziletlerini hem güldürerek hem de eğlendirerek anlatıldığı tiyatro gösterisi uzun süre alkışlandı. Gecenin sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, emeği geçenlere teşekkür ederek çiçek takdim etti.