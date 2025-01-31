Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yılda hizmete sunulan Başiskele Seymen Millet Bahçesi’nin 1. Etabı, bölgenin yeni cazibe merkezi haline gelmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seymen Millet Bahçesi’nin 1. Etabı’nı yeni yılın ilk günlerinde hizmete sundu. 120 dönüm alanı kapsayan Seymen Millet Bahçesi’nin 1. Etabı, kısa sürede vatandaşların uğrak noktası oldu. Hizmete alınmasının üzerinden yaklaşık 1 ay geçen Başiskele Seymen Millet Bahçesi’nin 1. Etabı hem yürüyüş yapanlar hem de aileleri ile birlikte keyif dolu vakit geçirmek isteyenler için ilk durak olmaya başladı. Sessiz, huzur dolu ve güven içerisinde ortam arayanlar yeşille donatılan Seymen Millet Bahçesi’ne gelerek diledikleri gibi vakit geçiriyor. Çocuklar oyun gruplarında birbirleri ile keyif dolu anlar yaşarken, gençler de spor alanlarında dinçte kalmak adına egzersiz yapıyor. Dileyen vatandaşlar da yeşille donatılmış bu özel mekanda kendileri için oluşturulan alanlarda yürüyüş yapıyor.

Başiskele Seymen Millet Bahçesi 1. Etabı’nın toplam büyüklüğü 120 dönüm. 1.Etapta 3 bin metre yürüyüş yolu, bin 500 metre bisiklet yolu, 1 futbol, 2 basketbol ve 1 tenis sahası vatandaşların hizmetinde. Alanda ayrıca mescit, tuvaletler, kamelya, bin 750 metrekare çocuk oyun alanları, fitness alanları, piknik alanları da bulunuyor.