Başiskele Seymen Kışlasını millet bahçesine dönüştürecek projenin ilk etabında çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 800 dönümlük alanda inşa edeceği Seymen Millet Bahçesi’nin ilk etabında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Eylül ayında başlayan ve 120 dönümlük alanı kapsayan 1. etap çalışmaları çerçevesinde ekipler, süpürgeli beton yürüyüş yolu ve doğal yürüyüş yolunun yüzde 60’ını tamamladı. Yeşil alan düzeltmeleri yapılan projeyle otopark kazısı da eşgüdümlü olarak yapılıyor. Projenin tüm etapları tamamlandığında Seymen Millet Bahçesi, Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi olacak.

Başiskele Seymen Kışlasının millet bahçesine dönüştürülmesiyle doğayla iç içe sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulacak. Seymen Millet Bahçesi 1. Etap’ta 4 kilometre yürüyüş yolu, bin iki yüz metre bisiklet yolu olacak futbol sahası, tenis kortu, 2 basketbol ve voleybol sahaları, bisiklet parkı, 500 araçlık otopark, 60 dönümlük yeşil alan, 20 dönümlük koruluk, 5200 metrekarelik piknik alanı ve 3000 metrekarelik çim tepe yer alacak.