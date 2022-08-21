Hakkarili Seyitoğlu ailesi, üçüncü düğünlerinde de takı ve hediye kabul etmedi.

Hakkarili Seyitoğlu ailesi, üçüncü düğünlerinde de takı ve hediye kabul etmedi.

Hakkarili iş insanı Mesut Seyitoğlu’nun oğlu İsmail Seyitoğlu ve Merve Ulusoy çifti için görkemli bir düğün töreni yapıldı. Seyitoğlu ailesi, düğün törenlerinde gelin ve damada hediye kabul etmeyerek üçüncü düğünlerinde de bir ilke imza attılar.

Damadın amcası iş adamı Abdulkadir Seyitoğlu, damadın babası Mesut Seyitoğlu, sağdıç Burhan Seyitoğlu, Hakkari ve çevre illerden düğünlerine iştirak ederek bu mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür ettiler. Seyitoğlu ailesi, “Hakkari’de örf, adet ve geleneklerimiz var. Bizler de bu mutlu günlerimizde bir araya geliyoruz. Hediye konusunda da özellikle imkanı olanların hediyeleri ihtiyacı olan insanlarımıza yardımcı olması konusunda daha iyi olacağının kanaatine vardık. Üçüncü düğünümüzde de hediye almama kararını aldık. İnşallah bu mutlu günlerimizde bu karar imkanı olan için devam eder. İmkanı olmayanlar zaten örf ve adetlerimize göre devam edecektir. Takı takmalarla ilgili gençlerimiz evlenmekte sıkıntı çekiyor. Düğün yapamıyorlar" dedi.

Merve ve İsmail Seyitoğlu çiftinin düğün törenine siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, ilin ileri gelenleri, STK temsilcileri, Hakkari ve çevre illerden iş adamları, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.