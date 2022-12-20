Eskişehir’de, bölge illerinde olduğu gibi hava sıcaklığının önemli ölçüde düşmesi sonucu Seyitgazi ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Eskişehir’de, bölge illerinde olduğu gibi hava sıcaklığının önemli ölçüde düşmesi sonucu Seyitgazi ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

İlçenin Gökbahçe mahallesi Yukarı Karacaşehir bölgesi beklenen kara kavuştu. Mevsimin ilk karı yağan bölgede sabah erken saatlerde kalkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadılar. Kar yağışının özellikle çiftçiler için çok önemli olduğunu anlatan vatandaşlar, haftalardır beyaz örtüye özlem duyduklarını anlattılar. Kar yağışının daha artmasını beklediklerini söyleyen çevre sakinleri, "Kar berekettir, daha fazla yağması için dua ediyoruz" diye belirttiler.