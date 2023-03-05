Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki bir içkili restoranda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki bir içkili restoranda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesi’ndeki içkili bir restoranda 3 Mart günü, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga esnasında A.K., bıçakla T.E. ve G.E.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan G.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3 şüpheliden 1’i tutuklandı

Olayın şüphelisi 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ve O.U. çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.