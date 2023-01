Eskişehir Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından oluşturulan ekip, düzenli olarak ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin evlerini temizliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ülke genelinde uygulanan Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Projeleri doğrultusunda Seyitgazi ilçesinde Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın öncülüğünde hazırlanan, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları giderilmesi amaçlanıyor. Projeye, 2023 yılına hızlı giriş yapan Vefa ekipleri yılın ilk 6 gününde 3 farklı mahalledeki 3 ayrı haneye hizmet vermenin mutluluğunu yaşadılar.

Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın; ’’Vefa Projesi ile bakıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşlara evde temizlik, çamaşır yıkama hizmetleri veriliyor, kişisel bakım setleri hediye ediliyor ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarına destek sağlıyoruz. Vatandaşlardan ücret almadan devletimizin hizmetini ayaklarına götürüyoruz. Devletin şefkat elini uzatıyor, merhametli yüzünü onlara gösteriyoruz" diye belirtti.

Seyitgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emrah Şimşek ise; ’’2023 Yılı Vefa Projemize hızlı bir başlangıç yaptık. Yılın ilk 6 gününde üç farklı mahallede üç ayrı haneye hizmet verdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her koşulda yanlarında olmaya Ulusal hale getirilen Vefa programı çerçevesinde bizler Seyitgazi sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak her zaman hazırız. İlçemizde ulaşılmayan tek bir hane kalmayana dek çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Şu günlerde henüz çok yeni olmasına rağmen Bakanlığımız tarafından kabul edilmiş olan 2023 Yılı Aile Destek Merkezi Projemiz için yapılan çalışmalarımızı da Kaymakamımız Yeşim Altın an be an takip etmekte, bu süreçte gerekli koordinasyon ve talimatlar için kurum amirlerimiz ile temas halindedir. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Seyitgazi’miz için vatandaşlarımız için yeni hizmet alanımızda birlikte olacağız. Seyitgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tüm hızıyla hizmete devam edecektir’‘ dedi.