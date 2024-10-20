Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, gönüllülerin düzenlediği özel bir etkinlikle hem eğlendi hem de sporla tanıştı.

Seyitgazi Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Genç Hayat Vakfı iş birliğiyle Şanlıurfa’dan gelen ve Seyitgazi’de çalışan mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik etkinlik düzenlendi. Seyitgazi Stadyumu’nda düzenlenen etkinlikte alanında uzman eğitmenler tarafından eğitici, eğlendirici ve sportif etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin fiziksel, sosyal, duygusal gelişimlerini desteklemeyi ve keyifli zaman geçirmeleri, spor sevgisini aşılamak için çeşitli sportif etkinlikler ve yarışmalar yapıldı. Etkinliğe Seyitgazi Kaymakamı Recep Ali Çolak, Eskişehir Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Hasan Kalın, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ceylan Yavuz, Genç Hayat Vakfı Genel Müdürü Uğur Gülderen, davetliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik sonunda, keyifli bir şekilde spor yapan çocuklara sağlanan bu imkanlardan dolayı memnun olan işçi aileleri ise projeyi hayata geçiren yetkililere teşekkür etti.