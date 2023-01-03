Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımların desteklenmesi 2022-2023 başvuru dönemi tanıtım için Seyitgazi’de toplantı gerçekleştirildi.

Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımların desteklenmesi 2022-2023 başvuru dönemi tanıtım için Seyitgazi’de toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Seyitgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özdemir, mahalle muhtarları, çiftçiler ve yatırım yapmak isteyen 86 kişi katıldı. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Dr. Uğur Sağlam, yaptığı sunumda proje konuları, başvuru şartları, değerlendirme süreci, uygulama rehberi ve özellikle makine ekipman başvuruları konusunda bilgi verdi. Ayrıca Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından makine ekipman başvurularında makinelere özel şartlar, istenen belgeler, puanlama tablosu ve başvuru sistemi anlatıldı. Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.