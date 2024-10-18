Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Eskişehir Valiliği himayesinde ve Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde yürütülen ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ kapsamında Seyitgazi ilçesinde eğitim düzenlendi.

Eğitimde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Şebnem Eker Güvenç, Uzm. Dr. Burcu Işıktekin Atalay ve Halk Sağlığı Uzmanı Sevil Aydoğan Gedik katılım sağladı. Açılış konuşmasını yapan Seyitgazi Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Huzeyfe Kırdı, Seyitgazi Toplum Sağlığı Merkezi’nin faaliyetleri ve burada sunulan hizmetler hakkında bilgi vererek bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Kırdı konuşmasında, ‘Seyitgazi’deki toplum sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla önemli hizmetler sunuyoruz. Kadın sağlığı alanında yapılan bu tür eğitimler, halkımızın bilinçlenmesine büyük katkı sağlıyor” dedi.

“Bu tür eğitimler büyük bir değer taşıyor"

Eğitim çerçevesinde, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Ebe Adile Yıldırım, kadın sağlığı ve farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaparak bir sunum gerçekleştirdi. Yıldırım, "Kadınların sağlık okuryazarlığını artırarak, sağlıklı nesiller yetiştirmelerine katkıda bulunmak için bu tür eğitimler büyük bir değer taşıyor" diyerek, katılımcılara video ve görseller eşliğinde detaylı bir eğitim sundu.

Sunumda, kadınların sağlık okuryazarlığını geliştirmenin, yaşam kalitesini yükseltmek ve toplum sağlığını koruma noktasındaki rolü ele alındı. Erken tanı imkânı bulunan kanser türleri, üreme sağlığı, sağlıklı gebelik, normal doğum, anne sütü ve emzirmenin önemi, menopoz, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, organ bağışı, akılcı ilaç kullanımı, tütün, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı, otizm farkındalığı gibi birçok önemli konuda katılımcılara bilgi verildi. Ayrıca, kadına karşı şiddet olaylarında yapılması gerekenler, sahip olunan haklar ve KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ardından mobil kanser tarama aracı ile meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taramaları gerçekleştirildi.