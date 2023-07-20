Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangına hızla müdahile eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk mahallesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yaklaşık bin metrekare alan alevlere teslim oldu. Bölgeye kısa sürede Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipler sevk edildi. Bölgede çalışma yapan ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alındı. Ekiplere teşekkür eden mahalleli, onlarla hatıra fotoğrafı çekindi.