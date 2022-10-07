Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde desteklenen “Atıl Araziler Buğday Tohumlarıyla Yeşerecek Projesi” ile Seyitgazi ilçesinde düzenlenen törende başvuru şartlarını taşıyan 35 çiftçiye yüzde 75’i hibe yüzde 25’i çiftçi katkısıyla temin edilen 25 ton yerli reis çeşidi buğday tohumu teslim edildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde desteklenen “Atıl Araziler Buğday Tohumlarıyla Yeşerecek Projesi” ile Seyitgazi ilçesinde düzenlenen törende başvuru şartlarını taşıyan 35 çiftçiye yüzde 75’i hibe yüzde 25’i çiftçi katkısıyla temin edilen 25 ton yerli reis çeşidi buğday tohumu teslim edildi.

Seyitgazi ilçesinde düzenlenen tohum teslim törenine İl Tarım ve Oman Müdür Yardımcıları Murat Eren ve Kemal Çevik ile İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve üreticiler katıldı. Gerçekleştirilen törende “Atıl Araziler Buğday Tohumlarıyla Yeşerecek Projesi” ile temin edilen 25 ton reis çeşidi buğday tohumu, Seyitgazi ilçesinde 13 mahallede belirlenen 35 çiftçiye dörtte bir fiyatına, bin 268 dekar araziye ekilmek üzere teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Eskişehir Valiliği’nin katkılarıyla temin edilen tohum hibe programından faydalanacak çiftçilerin belirlenmesinde doğal afetlerden etkilenen, farklı sebeplerle çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıramayan, küçük ölçekli çiftçiler ile şehit ve gazi yakını olma kriterleri önceliği baz alındı.

Eskişehir’de “Buğday Yetiştiriciliğinin Arttırılması ve Atıl Araziler Buğday Tohumlarıyla Yeşerecek Projeleri” çerçevesinde, toplamda 14 ilçede, 207 mahallede bulunan bin 415 çiftçi eliyle 38 bin 828 dekar alana ekilmek üzere 698 ton buğday tohumu çiftçilere teslim edildi. Teslim edilen “reis” adlı buğday çeşidi Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen, Eskişehir toprağına ve iklimine tamamen uyumlu, yüksek verimli yerli ve milli buğday çeşididir.