Eskişehir Seyitgazi ilçesinde 2022-2023 üretim yılı şeker pancarı alımları için pancar kantarının açılışını gerçekleştirildi.

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde 2022-2023 üretim yılı şeker pancarı alımları için pancar kantarının açılışını gerçekleştirildi.

Eskişehir’de 1933 yılında kurulan ve faaliyetlerini hala sürdüren Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası’nda yeni pancar sezonun başlamasıyla Seyitgazi ilçesindeki çiftçilerin ürünlerini rahat bir şekilde getirmelerini sağlamak için açılan kantarda Seyitgazi’de üretilip de ilçe kantarına gelecek yaklaşık 7 bin ton pancarın alınması hedefleniyor. Pancar alımının başlamasıyla ilk üç sırada ürün teslimini gerçekleştiren Tayyar Büyükuysal, Şükrü Türkmen ve Mehmet Er isimli üreticileri Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Başkan Erhan Erden tarafından çeşitli hediyeler verildi. Başkan Erden; ’’Şeker pancarı hasat sezonunun üreticilerimize, bölge şefliğimize, fabrikamıza hayırlı olmasını diler, kantar çalışanlarımıza ve çiftçilerimize kazasız belasız verimli bir kampanya geçirmelerini temenni ederiz’’ diye belirtti.

Törene katılan AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk; ‘Çiftçilerimiz bir senelik emeklerini; sabırla, tevekkülle, gayretle hasat ettikleri bu ürünlerini bugün getiriyorlar, teslim ediyorlar. Biz çiftçilerimize her zaman şunu söylüyoruz, Devletimiz, çalışan gayret eden çiftçilerimizin her zaman yanındadır. Bunu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum’’ diye belirtti.

Açılış törenine; Seyitgazi AK Parti ilçe Başkanı Yaşar Türk, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emrah Şimşek, Seyitgazi Pancar Bölge Şefi Tayfun Balcı ve pancar üreticileri katıldı.