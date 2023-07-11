Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, ilçede meydana gelen afetlerle ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından devam etmekte olan hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından desteklerin süreceğini belirterek, "Bu yaraları hep beraber saracağımıza olan inancımız tamdır" dedi.

Kaymakam Altın, sel afeti yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu. İlgilerden bilgi alan Altın, "Bilindiği üzere, 2023 yılı içerisinde ülke genelinde etkili olan "şiddetli yağmur ve dolu yağışı" ilçemizde de olumsuzluklara yol açmıştır. Özellikle; mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki yağışlar hayatı olumsuz etkilemiş ve ilçemizde sel baskınlarına neden olmuştur. Yaşanan sel felaketlerinde can kaybımız yoktur. Fakat, şiddetli dolu yağışı ve sel baskınları çiftçilerimizin mahsullerine ciddi zararlar vermiştir. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz, her kademesiyle vatandaşımızın yanında olmuş ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile Eskişehir Valiliğimiz, Seyitgazi Kaymakamlığımız/Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımlarla devletimiz, vatandaşımızın/çiftçimizin yanında olmuştur. İlçemizde meydana gelen afetlerle ilgili; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından devam etmekte olan hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından desteklerimiz sürecektir. Bu yaraları hep beraber saracağımıza olan inancımız tamdır. Yaşanan afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken; bu süreçte sağduyulu hareket eden halkımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve sahada canla başla gayret gösteren personelimize teşekkür ederiz." diye belirtti.