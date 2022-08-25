Osmaneli’nde 500 bin metrekarelik alana ‘Öğretmenler Parkı’ yapılıyor

Osmaneli’nde 500 bin metrekarelik alana ‘Öğretmenler Parkı’ yapılıyor

Veda konuşması yapan Baytak, ilçedeki misafirperverliği överek yatırımlardan bahsetti. Kutsal Baytak; "Anadolu’muzun şirin ve sakin ilçesinde görevimizin sonunda güzel eserlerimiz ve anılarımızla ayrılmamızın üzüntüsü içerisindeyiz hepinizden helallik almak bizleri mutlu etti." diye belirtti.

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde 4 senelik görevi sonrasında Malatya Yazıhan Kaymakamlığı’na ataması yapılan Seyitgazi Kaymakamı Baytak’a, Seyyid Battal Gazi külliyesinde veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğine, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eti Maden işletmesi Kırka Bor İşletme Müdürü Bilal Ambar, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, protokol üyeleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Malatya Yazıhan Kaymakamlığı’na ataması yapılan Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak’a veda yemeği düzenlendi.

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