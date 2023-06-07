Eskişehir Seyitgazi’de, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitim Merkezinin yılsonu sergisi açıldı.

Merkez bahçesindeki açılışta konuşan Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, "İlçe genelinde birçok farklı alanda açılan kurslarda çeşitli branşlarda eğitimler alan bayanlarımız aynı zamanda ev ekonomilerine de katkıda bulunmuş oluyorlar. Bizler de Kaymakamlığımız olarak onları desteklemeye devam ediyoruz’’ diye belirtti.

Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Melih Kayacan da konuşmasında, "Sergilerimizde Ahşap Boyama, Geleneksel El Nakışları, Takı Tasarımı, Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama, Hediyelik Obje, Filografi, Seramik, Çinicilik ve Murona Cam Sanatı gibi ürünler sergileniyor. Kursiyerlerimiz gerçekten güzel işler çıkardı’’ diye belirtti.

Daha sonra tezgâh başına geçerek hazırlanan çamurdan vazo yapan Kaymakam Altın katılanlardan tam not aldı.

Açılışa, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi ilçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, Eskişehir il Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Şeker, Seyitgazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Melih Kayacan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.