Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Seyitgazi ilçesindeki tören Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın’ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, ardından okullar meydanında devam etti. Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarından sonra şiirlerin okunması ve zeybek gösterisi ile program sona erdi. Törene Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, ilçe protokolü, öğretmen, öğrenci ve ilçe halkı katıldı.