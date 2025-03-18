Düzce Belediyesi’nin 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde hazırladığı sosyal deney ve farkındalık çalışması milyonlara ulaştı.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110. yıl dönümünü örnek bir farkındalık paylaşımı ile andı. Şehrin en büyük meydanı Anıtpark’a 200 kilogramlık ağırlık koyan basın ekibi, vatandaşlardan ağırlığı kaldırmalarını istedi. Yardımseverliğe, empati duygusuna ve Çanakkale’de ortaya koyulan kahramanlık destanlarına atıfta bulunan sosyal deney, paylaşıldığı ilk andan itibaren sosyal medyayı yıktı geçti.

Sosyal medyada çok takipçili hesaplarda paylaşılan Çanakkale Anma ve Seyit Onbaşı videosuna her kesimden yorumlar gelirken tüm platformlarda alınan izlenme oranlarına göre Düzce Belediyesi son iki gün içinde en çok izlenen, beğenilen ve paylaşılan kurum oldu. Milyonlarca kişinin büyük ilgi gösterdiği videoda, vatandaşların Seyit Onbaşı’nın kahramanlığı hatırlatıldığında duygulanmaları da dikkat çekti.