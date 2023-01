Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Türkiye tüketen değil, futbolcu üreten, hatta ve hatta Avrupa’ya aynen Hırvatistan gibi Sırplar gibi futbolcu ihraç eden, sürdürülebilir başarılar elde eden bir spor ülkesi olacak" dedi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Türkiye tüketen değil, futbolcu üreten, hatta ve hatta Avrupa’ya aynen Hırvatistan gibi Sırplar gibi futbolcu ihraç eden, sürdürülebilir başarılar elde eden bir spor ülkesi olacak" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında cumartesi günü Boluspor ile karşılaşacak Altınordu, İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Gökhan Ünal yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular ısınma hareketlerinin ardından Boluspor maçının taktik provasını gerçekleştirdi.

Zorlu Boluspor müsabaka öncesinde takımın iki tecrübeli oyuncusu Rıdvan Koçak ve Erdi Dikmen, önemli açıklamalarda bulundu.

Rıdvan, hafta başından beri Boluspor maçına iyi hazırlandıklarını ifade ederek, “Takım içinde çok güzel bir havamız var. Geçtiğimiz hafta Sakaryaspor deplasmanında çok iyi bir futbol ortaya koymamıza rağmen mağlup olduk. O maçı bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Boluspor maçından mutlak galibiyet bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Başarılı futbolcu Erdi Dikmen de, “Sakarya deplasmanında çok iyi oynadık. Birçok pozisyona girmemize rağmen istediğimiz golü atamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Boluspor’u sahamızda yenerek o maçın telafisini yapmak istiyoruz. Takımımıza yeni katılan arkadaşlarımız hemen adapte oldu. Takım içinde çok güzel bir arkadaşlık ortamı var” diye konuştu.

Altınordu’dan Felsefe Kardeşliği Turnuvası

Altınordu Futbol Kulübü tarafından düzenlenen 9. Altınordu Felsefe Kardeşliği Turnuvası, Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Üç gün devam eden turnuva, şenlik havası içinde geçerken; turnuvanın açılış ve kapanışına katılan Başkan Seyit Mehmet Özkan, turnuvada dereceye giren minik sporculara ödüllerini takdim etti. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Felsefe Kardeşliği turnuvasının bitiminde kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Özkan, “Altınordu Felsefe Kardeşliği’ diye bir kavram ortaya attık. Bu felsefe kardeşliği şu demek; bu toprakların 85 milyon nüfusun 30-35 milyon cıvıl cıvıl gençleri var. Bu gençlere yeterince imkan sağlamak, gençlerin sadece sahalarda değil, sanatta da sanayide de ticarette de turizmde de her türlü bilgi işlemde, yazılımda, savunma sanayinde, her şeyde gençlerimizin önünü açmak, biz yetişkinlere kalıyor. Bu anlamda da işte biz felsefe kardeşliği ile bunu söylüyoruz. Yani biz bu toprakların çocuklarıyız, birbirimize destek olmamız lazım. Bu toprakları daha yaşanılır ülke haline getirmemiz için gençlerimizin farkındalıklarını yükseltmemiz, onları her zaman aktif, hımbıl olmayan devamlı hareketli olan gençler olarak büyütmemiz lazım. Bu anlamda bu felsefeyi bizimle aynı düşünen amatör kulüplerimize böyle bir belge veriyoruz. Felsefe kardeşliği diye. O felsefe kardeşliğini kabul eden, bizim gibi düşünen amatör kulüplerle burada yılda iki üç defa toplanıyoruz. Bu topraklarda mutlaka yetenek var. Yeter ki biz yetişkinler bu çocukların önlerini açalım. Bu çocuklara yeterli imkanlar sağlayalım. Biz bu felsefede devam edeceğiz. Bu anlamda da ’Türkiye’nin Altınordusu’ olmayı hak edecek işlerdir bunlar. Bunlara da devam edeceğiz ve bizim arkamızdan da inşallah diğer kulüpler gelecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye tüketen değil, futbolcu üreten, hatta ve hatta Avrupa’ya aynen Hırvatistan gibi Sırplar gibi futbolcu ihraç eden, sürdürülebilir başarılar elde eden bir spor ülkesi olacak. Bu anlamda bugün çocuklarla beraberdik. Çok mutluyduk. Onlar zaten içi dışı bir çocuklar. Onlarla gerçekten birlikte olmak bize de büyük bir enerji ve keyif veriyor. Böyle bir üç gün geçirdik”