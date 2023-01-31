Pamukkale Belediyesi, her yaştan öğrencilere muhteşem bir yarı yıl tatili yaşatmaya devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi, her yaştan öğrencilere muhteşem bir yarı yıl tatili yaşatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta 6-10 yaş arası öğrencilere yönelik yarı yıl atölyesi açan Pamukkale Belediyesi, 13 yaş grubu öğrenciler içinde 1-3 Şubat 2023 tarihleri arasında bir futbol turnuvası düzenleneceği bildirilmişti. Yarı yılın ikinci haftası yani 30 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesinde bulunan dağ kızağı, zipline ve macera parkurunun ücretsiz olarak lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin kullanımına açılıyor.

Eğlenceli bir tatilin öğrenciler için çok önemli olduğunu söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Eğitim öğretim döneminin ilk yarısında çocuklarımız çok çalışıp yoruldular. Bu yüzden güzel bir yarı yıl tatilini hak ettiler. Pamukkale Belediyesi olarak bizlerde çocuklarımızın güzel bir tatil geçirmeleri için elimizden geleni yapmaya karar verdik. Tatilin ilk günüyle birlikte 6-10 yaş arasındaki çocuklarımız için yarı yıl atölyeleri açtık, geçtiğimiz hafta da atölyelere katılan çocuklarımızla bir araya geldik, birlikte eğlendik. 1-3 Şubat tarihleri arasında da 13 yaş grubundaki çocuklarımızın sporla eğlenmeleri için bir futbol turnuvası düzenliyoruz. Bu dönemde gençlerimizi de unutmadık. Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesindeki dağ kızağı, zipline ve macera parkurunu ücretsiz olarak gençlerimizin kullanımına açıyoruz. 30 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerimizi heyecan dolu bu etkinliklerimize bekliyoruz. Tüm öğrencilerimize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.