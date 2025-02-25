Hatay’da seyir halindeyken alevlere teslim olan Tofaş marka otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi gişeler mevkiinde yaşandı. Seyir halindeyken yanmaya başlayan Fiat Tofaş marka otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topunda dönen otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken Fiat Tofaş marka otomobil kullanılmaz hale geldi.