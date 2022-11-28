Başkentte bir sürücü, seyir halindeyken aracında maç izleyerek trafiği tehlikeye soktu. Aracıyla yolda ilerlediği anda telefondan maç izleyen sorumsuz sürücünün o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başkentte bir sürücü, seyir halindeyken aracında maç izleyerek trafiği tehlikeye soktu. Aracıyla yolda ilerlediği anda telefondan maç izleyen sorumsuz sürücünün o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dünya Kupası maçları devam ederken, Ankara-İstanbul Karayolu üzerinde meydana gelen olayda, bir sürücü seyir halinde olduğu esnada aracında maç izlerken görüntülendi. Direksiyon başında maç izleyen şahsın hız limitlerini aştığı ve can güvenliğini tehlikeye attığı o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.