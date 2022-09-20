Kocaeli’nin Darıca ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan halk otobüsü, yol kenarında park halinde olan servis minibüsüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan halk otobüsü, yol kenarında park halinde olan servis minibüsüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastiği patlayan T.G. idaresindeki 41 J 4017 plakalı halk otobüsü, ters dönerek park halindeki 34 LAM 773 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolculardan A.Ö. ve Y.M. ile sürücü T.G. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.