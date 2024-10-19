Bilecik’te seyir halindeyken alev alan otomobile ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokak üzerinde seyir halindeki Ali K. yönetimindeki 11 ABV 741 plakalı otomobilin motor kısmında bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracından inerek çevreden yardım isterken, dumanlar birden aleve dönüştü. Çevrede bulunan esnaf yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yaparak alev alan otomobildeki yangını büyümeden söndürdü.

Esnafın müdahalesi sonrası sönen otomobilde maddi hasar oluşurken muhtemel bir faciadan dönüldü.