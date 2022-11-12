Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Menderes Mahallesi Hasan Sarı Caddesi mevkiinde meydana geldi. Ali Sazoğlu yönetimindeki 07 DJU 57 plakalı minibüs seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı sararken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.