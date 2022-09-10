Bolu’da seyir halindeyken yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Sancaktepe’de pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı almadı Sancaktepe’de pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı almadı

Bolu’da seyir halindeyken yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesinde seyir halinde olan C.Ş. idaresindeki kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, Ayman Yaylası mevkiinde kamyonu park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlere teslim olan kamyon, Kıbrıscık Belediyesi İtfaiyesi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.