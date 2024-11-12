Aydın’ın Karacasu ilçesinde tarladan dönerken seyir halindeki traktörün kasasından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Geyre Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı tarladan dönen Himmet Fışkırma (67) seyir halindeki traktörün kasasından düşerek ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Fışkırma, ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Fışkırma, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Fışkırma’nın acı haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.