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Kaza, saat 09.30 sıralarında Kulu ilçesi Alpaslan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Makas istikametinden ilçe merkezi yönüne giden Murat K. idaresindeki 42 GF 056 plakalı traktörün römorku seyir halindeyken yerinden çıktı. Kontrolden çıkan römork refüjde bulunan trafik ışıklarının olduğu direğe çarptıktan sonra devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, römorkta bulunan gübre çuvalları yola saçıldı. Devrilen römork trafik polisinin gözetiminde traktöre bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola saçılan gübre çuvallarının da kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Trafik ışıklarının zarar gördüğü kaza sonrası traktör sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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