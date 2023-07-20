Manisa’nın Alaşehir ilçesinde karton kağıt yüklü tır seyir halindeyken lastiklerinin alev alması sonucu yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa’nın Alaşehir ilçesi Alaşehir - Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adil S. idaresindeki 03 LD 358 plakalı Manisa’dan Denizli’ye karton taşıyan tırın lastikleri seyir halindeyken alev almaya başladı. Lastiklerden başlayan yangın tırın dorsesinde yüklü olan kartonlara sıçrayınca durumu fark eden sürücü Adil S. boş olan akaryakıt istasyonuna çekerek tırı durdurdu. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken tırda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.