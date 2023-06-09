Antalya’nın Serik ilçesinde iddiaya göre yabancı bir turist alkollü bir şekilde seyir halindeki taksiden atladı. Rus uyruklu turist, arkasından gelen midibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi, Boğazkent turizm yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 07 YMT 11 plakalı ticari takside bulunan Rus uyruklu Mikhail Leontev, görgü tanıklarının ifadesine göre seyir halindeki taksiden atladı. Arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 82167 plakalı midübüsün çarpması sonucu şarampole sürüklendi. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Leontev’in hayatını kaybettiğini belirledi. Rus uyruklu olduğu öğrenilen Leontev’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya adli tıp kurumuna gönderilirken, ifadeleri alınan ticare taksi ve midibüs sürücüleri serbest bırakıldı.