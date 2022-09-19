Aynı araçta bulunan 3 kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza öğlen saatlerinde Direcik Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye Yenipazar istikametinden Dalama istikametine seyir halinde olan 09 NG 876 plakalı saman yüklü kamyon aniden devrildi. Yol ortasına devrilen kamyonun kasasındaki saman balyaları çevreye saçılırken, kazada sıkışan sürücü K.G. bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yenipazar-Dalama yolu üzerinde seyir halinde olan bir saman kamyonu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

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