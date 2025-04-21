Karabük’te seyir halindeki otomobilin üzere kaya parçasının düşmesi sonucu 2’si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Emre Özgü idaresindeki 05 LA 567 plakalı otomobilin üzerine ormanlık alandan kopan kaya parçası düştü. Ön tarafı ezilen otomobildeki sürücüyle birlikte yolcu olarak bulunan S.Z., E.Z. ve Ö.Z. ile Gülistan Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar önce Yenice Devlet Hastanesi’ne ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.