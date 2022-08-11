İhbarın ardından kısa sürede olay yerine harekete geçen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan araca müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Başkan Tavlı: “Değeri 100 milyon lirayı bulan tesisle hizmet üretiyoruz”

Başkan Tavlı: “Değeri 100 milyon lirayı bulan tesisle hizmet üretiyoruz”

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesindeki rampada meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen dumanlar etrafı sardı.

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