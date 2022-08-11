Zonguldak’ta seyir halindeki otomobilde yangın meydana geldi.
Zonguldak’ta seyir halindeki otomobilde yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesindeki rampada meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen dumanlar etrafı sardı.
İhbarın ardından kısa sürede olay yerine harekete geçen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan araca müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
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