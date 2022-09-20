Bursa’da seyir halinde alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç sürücüsü yangın tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı.

Bursa’da seyir halinde alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç sürücüsü yangın tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu caddesinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracını yol kenarına çekti. Otomobilin durmasıyla motor kısmı bir anda alev topuna döndü. Aracından inip yangın tüpüyle alev alan aracını söndürmek isteyen sürücünün çabası yetersiz kalınca, yanan araçtan uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahale ederek söndürdü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.