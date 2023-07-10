Kastamonu’da seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, il merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 AUL 963 plakalı minibüsün, seyir halindeyken motor kısmından bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü. Yangında minibüste büyük çapta mad hasar meydana geldi.