Hatay’da seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan minibüs alev alev yandı.

Yangın, Dörtyol ilçesi Adana - Hatay otoyolu mevkiinde yaşandı. 31 ASB 505 plakalı Volkswagen marka minibüsün motor kısmında yanmaya başladı. Minibüs, kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İçinde yolcu bulunmayan minibüs çıkan yangından dolayı kullanılamaz hale geldi.