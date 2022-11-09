Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Araç sahibi Hüseyin Y., yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Silahla kendini eve kilitleyen şahıs 4 saatte ikna edildi

Silahla kendini eve kilitleyen şahıs 4 saatte ikna edildi

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