Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin kasasından yola düşen çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin kasasından yola düşen çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; 16 yaşındaki Ali Sait Karpınar adlı çırak öğrenci, İ.E.G. idaresindeki 46 ACH 582 plakalı kamyonetin kasasından düştü. Yola kafasını çarpan Karpınar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karpınar, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karpınar’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.