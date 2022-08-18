Kocaeli’nin Darıca ilçesinde seyir halinde bulunan kamyonetin üzerindeki taşıma rafı, site girişindeki kemere çarptı. Beton bloğun kamyonetin üzerine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde seyir halinde bulunan kamyonetin üzerindeki taşıma rafı, site girişindeki kemere çarptı. Beton bloğun kamyonetin üzerine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Erkan Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde bulunan Engin A. idaresindeki 41 AGA 026 plakalı KİA marka kamyonetin cam taşıma rafı, bir sitenin girişinde bulunan beton kemere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle beton blok olduğu gibi kamyonetin üzerine devrildi. Kazada kafası direksiyon ile aracın tavanı arasında sıkışan sürücü Engin A. ve araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Aracın üzerine düşen beton blok iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.